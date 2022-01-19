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Bolu'da D-100 ve TEM'in kapanan Ankara yönleri ulaşıma açıldı (4) - Son Dakika

Bolu'da D-100 ve TEM'in kapanan Ankara yönleri ulaşıma açıldı (4)

19.01.2022 16:49
Bolu'da D-100 ve TEM'in kapanan Ankara yönleri ulaşıma açıldı (4)

BOLU DAĞI TIR VE KAMYONLARIN GEÇİŞİNE KAPATILDIYoğun kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 karayolunda ulaşımda gün boyu ciddi aksaklıklara neden oldu.

BOLU DAĞI TIR VE KAMYONLARIN GEÇİŞİNE KAPATILDI

Yoğun kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 karayolunda ulaşımda gün boyu ciddi aksaklıklara neden oldu. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yetersiz kaldı. TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Ankara ve İstanbul istikametleri TIR'ların kayması sonucu sık sık kapandı.

Güzergahı kullanan vatandaşlar, saatlerce kapanan yolların açılmasını bekledi.

D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi, TIR ve kamyonlara kapatıldı. Araçlar, Abant gişelerinden geri döndürüldü. Çok sayıda sürücü yol kenarına aracını park ederek yolun açılmasını bekledi.


Bolu'da D-100 ve TEM'in kapanan Ankara yönleri ulaşıma açıldı (4)
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Toros Dağları, TEM Otoyolu, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bolu'da D-100 ve TEM'in kapanan Ankara yönleri ulaşıma açıldı (4) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da D-100 ve TEM'in kapanan Ankara yönleri ulaşıma açıldı (4) - Son Dakika
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