Kazada, otomobilde bulunan Yaşar Sarı, Adil Sarı ve Samara Sarı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gerede Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: İHA

Yaşar Sarı, Yeniçağa, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kamyonun arkadan çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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