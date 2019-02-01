Bolu'da Daeş Operasyonu: 1 Tutuklama

BOLU'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve daha önceden de hakkında aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Dural Doğanbaş tutuklandı.

BOLU'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve daha önceden de hakkında aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Dural Doğanbaş tutuklandı.



Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği bir operasyonda Dural Doğanbaş'ı evinde gözaltına aldı. Hakkında daha önceden de 'DEAŞ üyesi olmak' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıkan Doğanbaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dural Doğanbaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Bolu

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Komandoların Karla Kaplı Dağlarda Yaptığı Operasyonun Görüntülerini Yayınladı

Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 394 Kişi İçin Gözaltı Kararı

FETÖ'den Tutuklanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin 15 Yıla Kadar Hapsi İstendi

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması: Gelin Bana Bildirin