Bolu'da baharın habercisi kır çiçekleri açmaya başladı - Son Dakika

Bolu'da baharın habercisi kır çiçekleri açmaya başladı
BOLU Aladağ'da karların erimesiyle baharın müjdecisi kır çiçekleri açtı. Kır çiçeklerinin görüntüsü güzel manzaralar oluşturdu.
Bolu'nun doğa harikası bölgelerinden biri olan Aladağ'da havaların ısınmasıyla birlikte karlar eridi. Eriyen karla birlikte baharın habercisi kır çiçekleri açmaya başladı. Mor ve sarı renkteki kır çiçekleri güzel manzaralar oluşturdu.
Kaynak: DHA
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