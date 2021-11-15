Bolu'da daha önce ateş yakılan alana park edilen araç yandı - Son Dakika

Sürücü Suat S, aracının park halindeyken bir anda yanmaya başladığını belirterek, "Buraya ateş yakmışlar ama tamamen söndürmemişler. Yanan ateşin üzerine araba çekmem. Ateşin yandığını görmedim." dedi.

Bolu 'da daha önce ateş yakılan alana park edilen hafif ticari araç alev alarak kullanılamaz hale geldi.

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