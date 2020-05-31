Bolu'da damperi açılan kamyonun çarptığı EDS direği yola devrildi - Son Dakika

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için çalışma başlatıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Bursa 'dan Bolu'ya taş tozu getiren Ramiz A. idaresindeki 16 AAZ 928 plakalı kamyonun damperi, D-100 kara yolu Kılıçaraslan Mahallesi'nde açılarak EDS direğine çarptı.

Bolu 'da damperi açılan hafriyat kamyonunun çarptığı Elektrik Denetleme Sistemi (EDS) direği yerinden söküldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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