Bolu'da, DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
1 saat önce
Bolu'da hakkında yakalama kararı olan Irak uyruklu DEAŞ üyesi Qasım Ahmet A., yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Bolu
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:32 Kaynak: İHA
'da hakkında yakalama kararı olan Irak
uyruklu DEAŞ üyesi Qasım Ahmet A., yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu Qasım Ahmet A.'nın Bolu'da yaşadığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda takibe alınan Qasım Ahmet A., Demokrasi Meydanı
'nda banklarda oturduğu sırada yapılan operasyonla gözaltına alındı. Irak uyruklu şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BOLU
Japonya'dan Irak'a 1 milyar dolarlık kredi desteği
Bursa'da uyuşturucu satıcılarına "Çekirge operasyonu: 52 gözaltı
Ankara polisi 'avcıları' avladı
Uyuşturucu satıcıları arasında oğlunu gören anne yere yığıldı