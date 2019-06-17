Bolu'da DEAŞ operasyonu
18 dakika önce
BOLU'da, polisin düzenlediği operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu Qasım Ahmet A. (27) gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:03 Kaynak: DHA
BOLU'da, polisin düzenlediği operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak
uyruklu Qasım Ahmet A. (27) gözaltına alındı. Bolu Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak uyruklu Qasım Ahmet A.'nın DEAŞ üyesi olduğunu belirledi. Takibe alınan Qasım Ahmet A., kentin en işlek noktalarından biri olan Demokrasi Meydanı
'nda operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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