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Bolu'da DEAŞ operasyonu

1 saat önce

Bolu'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgüt adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen Irak uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da DEAŞ operasyonu, System.String[]
Bolu'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgüt adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen Irak uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesi, yeni eleman teminin önüne geçilmesi ve üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerince yapılan incelemelerde, geçmiş dönemlerde Irak'ta DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Q.A.A'nın (27) Bolu'da olduğu tespit edildi.
Teknik ve fiziki takip sonucu Demokrasi Meydanı'nda olduğu belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Irak uyruklu şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.
Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:58 Kaynak: AA
Bolu
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