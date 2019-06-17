Son Dakika Haberleri: Bolu'da DEAŞ operasyonu
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Bolu'da DEAŞ operasyonu

1 saat önce

BOLU'da, polisin düzenlediği operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu Qasım Ahmet A. (27) gözaltına alındı.

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BOLU'da, polisin düzenlediği operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu Qasım Ahmet A. (27) gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak uyruklu Qasım Ahmet A.'nın DEAŞ üyesi olduğunu belirledi. Takibe alınan Qasım Ahmet A., kentin en işlek noktalarından biri olan Demokrasi Meydanı'nda operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.


- Bolu
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:51 Kaynak: DHA
Irak, Bolu
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