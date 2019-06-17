Bolu'da DEAŞ operasyonu (2)
1 saat önce
ADLİYEYE GÖNDERİLDİBolu'da, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonunda gözaltına alınan Qasım Ahmet Ahmet (27), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:30 Kaynak: DHA
ADLİYEYE GÖNDERİLDİ
Bolu'da, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonunda gözaltına alınan Qasım Ahmet Ahmet (27), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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