Son Dakika Haberleri: Bolu'da DEAŞ operasyonu (2)
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Bolu'da DEAŞ operasyonu (2)

1 saat önce

ADLİYEYE GÖNDERİLDİBolu'da, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonunda gözaltına alınan Qasım Ahmet Ahmet (27), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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ADLİYEYE GÖNDERİLDİ
Bolu'da, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonunda gözaltına alınan Qasım Ahmet Ahmet (27), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:30 Kaynak: DHA
Bolu
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