DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Kent merkezinde olduğu tespit edilen Irak uyruklu şüpheliler M.H.H.A.M. (31) ile İ.A.H.A.R. (46) kaldıkları adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında adli süreç başlatılan 2 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

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