Bolu'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Bolu'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Bolu'da polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı.

Bolu'da polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Irak uyruklu 2 şüphelinin Bolu'da olduğunu tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla, M.H.H.A.(30) ve A.H.A.R.(46) adlı iki kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıslar, tamamlanan işlemleri sonrasında Bolu Adliyesine sevk edildi. -İHA-

Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan, Bahçeli ve Akşener koronavirüs aşısı yaptırdı! Kılıçdaroğlu'nun ise bir şartı var

"Bana şiddet uyguluyor" dediği eski eşinin saatler sonra morga gidip cesedini teşhis etti

Apollon Başkanı Kirzis: Szalai için Fenerbahçe'yle görüşme halindeyiz

Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi

Son Dakika! Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı

Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar

Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz

Müge Anlı'da aranan kişinin cansız bedeni 52 gün sonra ağaca asılı halde bulundu