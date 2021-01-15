Bolu'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Bolu'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
15.01.2021 12:32
Bolu'da polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı.
Bolu'da polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Irak uyruklu 2 şüphelinin Bolu'da olduğunu tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla, M.H.H.A.(30) ve A.H.A.R.(46) adlı iki kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıslar, tamamlanan işlemleri sonrasında Bolu Adliyesine sevk edildi.
-İHA-
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