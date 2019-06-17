Bolu'da DEAŞ operasyonu (3)
1 saat önce
TUTUKLANDIBolu'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Qasım Ahmet Ahmet, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:06 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Bolu'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Qasım Ahmet Ahmet, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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