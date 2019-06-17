Son Dakika Haberleri: Bolu'da DEAŞ operasyonu (3)
Son Dakika Güncel Haber

Bolu'da DEAŞ operasyonu (3)

1 saat önce

TUTUKLANDIBolu'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Qasım Ahmet Ahmet, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu'da DEAŞ operasyonu (3), System.String[]

TUTUKLANDI
Bolu'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Qasım Ahmet Ahmet, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:06 Kaynak: DHA
Ahmet Ahmet, Bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mursi'nin oğlundan ilk açıklama: Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız Son Dakika! Mursi'nin ölümü sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama: Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum Son Dakika! Mısır eski Devlet Başkanı Mursi, hayatını kaybetti VakıfBank, Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisini kullanıma sundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 20:10:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da DEAŞ operasyonu (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]