Bolu'da, DEAŞ operasyonunda 3 kişi adliyede - Son Dakika

Bolu'da, DEAŞ operasyonunda 3 kişi adliyede
BOLU'da, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi.
BOLU'da, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Bolu Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce Suriye uyruklu 4 şüphelinin evlerine eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda evlerinde bulunan 3 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Evde bulunan dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.E.(28), K.H.(27) ve H.E.E.(26) adliyeye sevk edildi. Bir kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:24 Kaynak: DHA
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