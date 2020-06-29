Bolu'da, DEAŞ operasyonunda 3 kişi gözaltında - Son Dakika

Bolu'da, DEAŞ operasyonunda 3 kişi gözaltında

BOLU'da, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

BOLU'da, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu 4 şüphelinin evlerine şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda evlerinde bulunan 3 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, diğer kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Cumhuriyet Savcılığı, Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:09 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da, DEAŞ operasyonunda 3 kişi gözaltında - Son Dakika
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