Bolu'da, DEAŞ operasyonunda 3 kişi gözaltında - Son Dakika

BOLU'da, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu 4 şüphelinin evlerine şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda evlerinde bulunan 3 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, diğer kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.