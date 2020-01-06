Bolu'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bolu'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

Bolu'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinçe kent merkezinde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.


Operasyonda Irak'ta DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri öne sürülen Irak uyruklu S.S.Y.A, M.M.L.A. ve S.H.A. yakalandı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Irak, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:52 Kaynak: AA
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