Bolu'da deaş şüphelisi 3 kişi adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da deaş şüphelisi 3 kişi adliyede - Son Dakika

Bolu'da deaş şüphelisi 3 kişi adliyede

6 saat önce

Bolu'da DEAŞ şüphelisi 3 kişi adliyedeBOLU'da, polisin düzenlediği operasyonla yakalanan DEAŞ terör örgütü şüphelisi Irak uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu'da DEAŞ şüphelisi 3 kişi adliyede

BOLU'da, polisin düzenlediği operasyonla yakalanan DEAŞ terör örgütü şüphelisi Irak uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyeliği suçlamasıyla haklarında yakalama kararı bulunan Irak uyruklu 3 kişinin kent merkezinde bulunan bir evde yaşadığını tespit etti. Polis şüphelilerin yaşadığı eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, S.Y.A., M.M.L.A. ve S.H.YA. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Irak'ta DEAŞ terör örgütü adına bir çok faaliyette bulundukları öğrenilen şüphelilerin evinde yapılan aramalarda örgüte ait çok sayı doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyette 8 gün boyunca gözaltında tutulan 3 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

Bolu'da deaş şüphelisi 3 kişi adliyede

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:14 Kaynak: DHA
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