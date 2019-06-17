Son Dakika Haberleri: Bolu'da DEAŞ şüphelisi tutuklandı
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Bolu'da DEAŞ şüphelisi tutuklandı

1 saat önce

Bolu'da, polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu'da DEAŞ şüphelisi tutuklandı, System.String[]
Bolu'da, polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu Qasım Ahmet A.'nın Bolu'da yaşadığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda takibe alınan Qasım Ahmet A., Demokrasi Meydanı'nda banklarda oturduğu sırada yapılan operasyonla gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından hakim karşısına çıkan, Qasım Ahmet A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:50 Kaynak: İHA
Polis, Bolu, Güncel
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