Üye Girişi
Bolu'da, Demokrat Partililer topluca istifa etti - Son Dakika

Bolu'da, Demokrat Partililer topluca istifa etti

17.09.2021 20:11
Bolu'da, Demokrat Partililer topluca istifa etti, System.String[]

DEMOKRAT Parti Bolu İl Başkanlığı, il yönetimine usulsüz yöntemlerle başkan atandığı iddiasıyla, topluca istifa etti.

DEMOKRAT Parti Bolu İl Başkanlığı, il yönetimine usulsüz yöntemlerle başkan atandığı iddiasıyla, topluca istifa etti. İstifa eden eski İl Başkanı Adem Gümüş, partinin Bolu'daki üyelerinin istifa sürecinin başladığını ve üyelerin yüzde 70'inin de istifa edeceğini söyledi.

Demokrat Parti'nin eski Bolu İl Başkanı Adem Gümüş, yönetimi ve partililerden oluşan 60 kişi Demokrat Parti'den istifa etti. Partililer, istifa kararlarını düzenledikleri basın toplantısıyla duyurdu. Yeni İl Başkanlığı atamasında usulsüzlük yapıldığını iddia ederek istifa eden partililer adına konuşan eski İl Başkanı Adem Gümüş, "Şu partimizi uğrattığı hezimete karşı ben soğudum ve arkadaşlarımızın da isyanını gördüm. Biz de grupla birlikte üzüntüyle istifa etme kararını aldık. Şu an biz kalabalık olmasın diye az kişi geldik buraya. Şu ana kadar bugün 60 kişi istifa etti. Bu istifalar devam edecek. Bolu merkezle kalmayacak. Bütün ilçeleri de gezerek biz hak etmediğimiz bu olayı anlatacağız. Her ilçede de istifalarımızı sürdüreceğiz. Tabanda biz artık amacımız olmayan bir inancın yanında olmama kararını bugün aldık. Bunu da imzaladık. Üzülerek Demokrat Parti'den istifa ettik. Bu heyet Ankara'da olduğu sürece biz bunlarla birlikte olmayacağız. Çünkü Genel İdare Kurulu yok. Teşkilat başkanı yok. Hiçbir partide böyle bir olay yoktur. Bir teşkilat başkanı olmayan partinin yaşaması mümkün değildir. Biz demokrasi adına uğradığımız haksızlığı hazmedemediğimiz için istifa ettik" dedi.Adem Gümüş, istifaların devam edeceğini belirterek, "Bundan sonra bir partiye geçmeyi düşünmüyoruz. Öyle bir konu için istifa etmemiz söz konusu değil. Şu anda bizim genel merkezimiz bizi arkadan vurdu. Kayıtlı üyelerin yüzde 70'inin üzerinde istifa olacağına inanıyorum. Çünkü telefonlarım gece gündüz susmuyor" diye konuştu.


Bolu'da, Demokrat Partililer topluca istifa etti
Bolu'da, Demokrat Partililer topluca istifa etti
Bolu'da, Demokrat Partililer topluca istifa etti

Demokrat Parti, İstifa, Gümüş, Bolu, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bolu'da, Demokrat Partililer topluca istifa etti - Son Dakika


Son Dakika

Aynur Aydın'ın sütyenli pozuna dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi 20:08 Aynur Aydın'ın sütyenli pozuna dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı 19:25 Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı Hollanda'da bir şahıs, balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı! Polisler evinden 2 cansız beden çıkarttı 18:53 Hollanda'da bir şahıs, balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı! Polisler evinden 2 cansız beden çıkarttı
Öğrencisi hakkında 18:52 Öğrencisi hakkında "Eteğini kaldırıp tokat attım" diyen Celal Şengör'e Şahan Gökbakar'dan tepki Son Dakika: Galatasaray'ın yeni forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak 18:26 Son Dakika: Galatasaray'ın yeni forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini inşallah Mayıs 2023'e yetiştireceğiz 18:02 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini inşallah Mayıs 2023'e yetiştireceğiz
İlk kar Erzurum'da Palandöken Dağı'na düştü 17:50 İlk kar Erzurum'da Palandöken Dağı'na düştü Otel odasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı 17:38 Otel odasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
19:08 16 yaşındaki genç, patronları tarafından 5 saat boyunca dövüldü! 2 patrona toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi
18:52 Hollanda'da bir şahıs, balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı! Polisler evinden 2 cansız beden çıkarttı
18:49 Son Dakika! İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı
18:25 Son Dakika: Galatasaray'ın yeni forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak
18:20 15 yaşındaki çocuk, penis boyunu ölçmek amacıyla içine kablo sokarak hastanelik oldu
18:04 Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek
18:01 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini inşallah Mayıs 2023'e yetiştireceğiz
17:50 İlk kar Erzurum'da Palandöken Dağı'na düştü
17:35 İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım
17:18 Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Adıyaman'da çiğköfte yoğurdu
Meteoroloji Meteoroloji "Yön değiştirdi" diye uyardı! Şiddetli sağanak yağış Doğu'daki 4 ilimizde etkili olacak         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 17 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti 27 bin 692 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti 27 bin 692 yeni vaka tespit edildi         
20:00
16 yaşındaki genç, patronları tarafından 5 saat boyunca dövüldü! 2 patrona toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi 16 yaşındaki genç, patronları tarafından 5 saat boyunca dövüldü! 2 patrona toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi         
19:08
Yeni dizi için imaj değiştiren Ebru Şahin'in son hali hayranlarını şaşırttı Yeni dizi için imaj değiştiren Ebru Şahin'in son hali hayranlarını şaşırttı         
18:52
Son Dakika! İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı Son Dakika! İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı         
18:50
Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek         
18:04
Eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına avukat cübbesiyle girmeye çalışan kişi, polislerin dikkati sayesinde yakalandı Eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına avukat cübbesiyle girmeye çalışan kişi, polislerin dikkati sayesinde yakalandı         
17:52
18 günlük eşine yatak odasında tecavüz eden şahıs, 18 günlük eşine yatak odasında tecavüz eden şahıs, "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" demiş         
17:50
İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım         
17:35
Vatandaşların 1 milyar lirasını dolandırdığı iddia edilen Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı: 2 milyon 972 bin 327 adet Bitcoin'im var Vatandaşların 1 milyar lirasını dolandırdığı iddia edilen Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı: 2 milyon 972 bin 327 adet Bitcoin'im var         
17:26
Kendisine cinsel istismarda bulunan kişiye öldüren kadına 12 yıl hapis! Mahkemedeki son sözleri Kendisine cinsel istismarda bulunan kişiye öldüren kadına 12 yıl hapis! Mahkemedeki son sözleri "Çocuğum ortada kaldı" oldu         
17:07
Bursa'da bir işçi 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalarak yaşamını yitirdi Bursa'da bir işçi 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalarak yaşamını yitirdi         
16:01
Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor         
15:59
Bahçeşehir Koleji'nde, servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele Bahçeşehir Koleji'nde, servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele         
15:19
Celal Şengör'ün Celal Şengör'ün "Eteğini kaldırıp tokat attım" dediği öğrencisi ortaya çıktı! Saniye Güven Neumann, Güney Afrika'da öğretim üyeliği yapıyormuş         
14:26
Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı         
12:06
Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 20:25:40. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu'da, Demokrat Partililer topluca istifa etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement