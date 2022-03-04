Bolu'da deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da deprem tatbikatı yapıldı

04.03.2022 15:10

Bolu'da deprem tatbikatı yapıldıBOLU Bolu'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda Deprem Haftası kapsamında gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Bolu'da deprem tatbikatı yapıldı

BOLU Bolu'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda Deprem Haftası kapsamında gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Kültür Mahallesi'nde bulunan Emine- Mehmet Baysal Anadolu Lisesi'nde Bolu Valisi Ahmet Ümit ve kurum müdürlerinin katıldığı tatbikatı öncesinde AFAD Müdürü Cengiz Çavuş'un deprem anında yapılması gerekenleri anlattı. Ardından sirenlerin çalmasıyla birlikte öğrenciler "çök, kapan, tutun" hareketlerini yaparak sirenin bitmesini bekledi. Sirenlerin bitmesinin ardından öğrenciler kontrollü olarak okuldan dışarı çıkarıldı. Tatbikat, öğrenciler isimleri okunarak kontrol edildikten sonra tamamlandı.

Bolu'da deprem tatbikatı yapıldı
Bolu'da deprem tatbikatı yapıldı
Bolu'da deprem tatbikatı yapıldı

YORUMLAR
500
Yahşihan'da anaokulu öğrencilerine yangın ve deprem eğitimi verildi Yahşihan'da anaokulu öğrencilerine yangın ve deprem eğitimi verildi Gaziosmanpaşa'da gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı Gaziosmanpaşa'da gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Deprem Haftası, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bolu'da deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:01 Aşk-ı Memnu'yla bir döneme damga vurdular! 14 yıl sonra film projesiyle tekrar bir araya geliyorlar
14:58 Rusya Maliye Bakanlığı açıkladı: Yaptırımları karşılayabilecek yeterli fonumuz var
14:55 Balyoz planı davasında karar: Baransu'ya 13 yıl, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a 3'er yıl hapis cezası
14:49 Sevilen dizi Aziz bu akşam ekranlarda! Aziz milletvekili mi olacak?
14:48 Yusuf Yazıcı savaş yüzünden Rusya'dan ayrılıp Türkiye'ye dönebilir!
14:45 Digitürk, TFF'nin kafa karıştırıcı yayın ihalesindeki gerçekleri ortaya çıkardı
14:44 2022 fitre miktarı açıklandı! Kişi başı 40 TL olacak
14:37 İlişkileri normalleştirme çağrısı yapan Putin: Eylemlerimiz yalnızca dostça olmayan adımlara yanıt olacak
14:29 Putin muhalifi ünlü Rus satranççı Garry Kasparov: Putin durdurulmalı, yoksa bir sonraki hedefi nükleer silahlarıyla NATO olacak
14:27 Kılıçdaroğlu'ndan holdinglere oligark benzetmesi: Eyy yerel oligarklar, size de huzur yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 15:17:28. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'da deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement