Bolu'da deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Bolu'da deprem tatbikatı yapıldı

BOLU Bolu'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda Deprem Haftası kapsamında gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Kültür Mahallesi'nde bulunan Emine- Mehmet Baysal Anadolu Lisesi'nde Bolu Valisi Ahmet Ümit ve kurum müdürlerinin katıldığı tatbikatı öncesinde AFAD Müdürü Cengiz Çavuş'un deprem anında yapılması gerekenleri anlattı. Ardından sirenlerin çalmasıyla birlikte öğrenciler "çök, kapan, tutun" hareketlerini yaparak sirenin bitmesini bekledi. Sirenlerin bitmesinin ardından öğrenciler kontrollü olarak okuldan dışarı çıkarıldı. Tatbikat, öğrenciler isimleri okunarak kontrol edildikten sonra tamamlandı.