Deprem tatbikatında nefes kesen anlar: 350 kişinin katıldığı tatbikatta enkaz altında kalanlar kurtarıldı - Son Dakika
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Deprem tatbikatında nefes kesen anlar: 350 kişinin katıldığı tatbikatta enkaz altında kalanlar kurtarıldı

13.06.2022 16:24

Deprem tatbikatında nefes kesen anlar: 350 kişinin katıldığı tatbikatta enkaz altında kalanlar kurtarıldıBOLU Bolu'da senaryo gereği 5.5 şiddetindeki depremin ardından yanan ve yıkılan binaların altında kalan vatandaşların kurtarılma anlarının canlandırıldığı tatbikat, heyecanlı anlara sahne oldu.

Deprem tatbikatında nefes kesen anlar: 350 kişinin katıldığı tatbikatta enkaz altında kalanlar kurtarıldı

BOLU Bolu'da senaryo gereği 5.5 şiddetindeki depremin ardından yanan ve yıkılan binaların altında kalan vatandaşların kurtarılma anlarının canlandırıldığı tatbikat, heyecanlı anlara sahne oldu.

Bolu'da AFAD İl Müdürlüğünün koordinasyonunda Karacasu beldesinde deprem tatbikatı düzenlendi. Tatbikata Bolu Valisi Erkan Kılıç, daire müdürleri, afetlerde görevli kurumların temsilcileri ile arama kurtarma ekipleri katıldı. Tatbikatta senaryo gereği kentte meydana gelen 5.5 şiddetindeki depremde yıkılan binaların altında kalan vatandaşların kurtarılması, yanan binaların söndürülmesi ve depremzedeler için çadır kentlerin kurulması canlandırıldı. 11 ayrı çalışma grubunda yer alan 350 kişi, tatbikattaki arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Deprem anındaki tüm senaryoların sergilendiği tatbikatta, yıkılan binanın enkazında kalanların yakınları molozların üzerine çıkarak feryat etti. Polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirildiği vatandaşlar birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yanan binaya müdahale ederken, AFAD'a bağlı arama kurtarma ekipleri de yıkılan binanın enkazında yaralılara ulaşmaya çalıştı. Arama kurtarma ekipleri enkazın üzerine çıkarak, 'Sesimi duyan var mı? Varsa işaret versin' diyerek bağırdı. Nükleer ve kimyasal sızıntıya karşı da özel kıyafetli ekipler enkazın çevresinde ölçüm yaptı. Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığına bağlı askerlerde deprem alanına gelerek boş alanlara çadırkent kurdu. Afet anında görevli tüm kurumların yapacakları işlerin sergilendiği tatbikat, yaralıların kurtarılıp ambulanslarla hastaneye sevk edilmesiyle sona erdi.

Tatbikatın ardından konuşan Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Ülkemiz her an afetin olabileceği bir ülke. Deprem, sel, taşkınlar ve çığ gibi afetlerle her zaman karşılaşma riski olan bir ülkeyiz. Bu afetlere karşı hazır bulunmamız son derece önemli" dedi.

Deprem tatbikatında nefes kesen anlar: 350 kişinin katıldığı tatbikatta enkaz altında kalanlar kurtarıldı
Deprem tatbikatında nefes kesen anlar: 350 kişinin katıldığı tatbikatta enkaz altında kalanlar kurtarıldı
Deprem tatbikatında nefes kesen anlar: 350 kişinin katıldığı tatbikatta enkaz altında kalanlar kurtarıldı
Deprem tatbikatında nefes kesen anlar: 350 kişinin katıldığı tatbikatta enkaz altında kalanlar kurtarıldı
Deprem tatbikatında nefes kesen anlar: 350 kişinin katıldığı tatbikatta enkaz altında kalanlar kurtarıldı
Deprem tatbikatında nefes kesen anlar: 350 kişinin katıldığı tatbikatta enkaz altında kalanlar kurtarıldı
Deprem tatbikatında nefes kesen anlar: 350 kişinin katıldığı tatbikatta enkaz altında kalanlar kurtarıldı
Deprem tatbikatında nefes kesen anlar: 350 kişinin katıldığı tatbikatta enkaz altında kalanlar kurtarıldı
Deprem tatbikatında nefes kesen anlar: 350 kişinin katıldığı tatbikatta enkaz altında kalanlar kurtarıldı
Deprem tatbikatında nefes kesen anlar: 350 kişinin katıldığı tatbikatta enkaz altında kalanlar kurtarıldı
Deprem tatbikatında nefes kesen anlar: 350 kişinin katıldığı tatbikatta enkaz altında kalanlar kurtarıldı
Deprem tatbikatında nefes kesen anlar: 350 kişinin katıldığı tatbikatta enkaz altında kalanlar kurtarıldı
Deprem tatbikatında nefes kesen anlar: 350 kişinin katıldığı tatbikatta enkaz altında kalanlar kurtarıldı
Deprem tatbikatında nefes kesen anlar: 350 kişinin katıldığı tatbikatta enkaz altında kalanlar kurtarıldı
Deprem tatbikatında nefes kesen anlar: 350 kişinin katıldığı tatbikatta enkaz altında kalanlar kurtarıldı
Deprem tatbikatında nefes kesen anlar: 350 kişinin katıldığı tatbikatta enkaz altında kalanlar kurtarıldı
Deprem tatbikatında nefes kesen anlar: 350 kişinin katıldığı tatbikatta enkaz altında kalanlar kurtarıldı

YORUMLAR
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Bolu'da deprem tatbikatında nefes kesen anlar yaşandı Bolu'da deprem tatbikatında nefes kesen anlar yaşandı Aydın'da şiddetli yağış nedeniyle dağdaki kanyonda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı Aydın'da şiddetli yağış nedeniyle dağdaki kanyonda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Deprem tatbikatında nefes kesen anlar: 350 kişinin katıldığı tatbikatta enkaz altında kalanlar kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deprem tatbikatında nefes kesen anlar: 350 kişinin katıldığı tatbikatta enkaz altında kalanlar kurtarıldı - Son Dakika
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