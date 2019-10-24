Son Dakika Haberleri: Bolu'da deprem ve yangın tatbikatı
Son Dakika Güncel Bolu'da deprem ve yangın tatbikatı

Bolu'da deprem ve yangın tatbikatı

47 dakika önce

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında deprem, yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Bolu'da deprem ve yangın tatbikatı, System.String[]

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında deprem, yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Afet ve acil durumlara hazırlık için gerçekleştirilen tatbikata müdürlük personeli, itfaiye, UMKE, AFAD, 112 Acil Servis ve polis ekipleri katıldı.

Senaryo gereği, meydana gelen depremin ardından binada yangın çıktı. Depremin bitmesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü acil durum ekiplerinin yönlendirmesiyle personelin yangın merdiveninden tahliyesi sağlandı.

Toplanma alanında gerçekleştirilen yoklamada bina içerisinde kalan olup olmadığı tespit edildi ve gelen ekiplere gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Ekipler, acil durum ekibi ile binada mahsur kalan yaralıları tahliye ettiler.

İtfaiye ekipleri tarafından tatbikat sonrası yangın ve yangına müdahale ile ilgili bilgi verildi, uygulamalı olarak yangın söndürme müdahalesi yaptırıldı.

Bolu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Kunuk, tatbikat sonrasında yaptığı açıklamada, tatbikata katılan ekiplere ve personele öz verili çalışmaları için teşekkür etti.

Deprem, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:52 Kaynak: AA
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