Bolu'da dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika

Bolu'da Gücük Deresi taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.



Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde başlayan ve sabahın erken saatlerinde etkisini artıran sağanak yağışın ardından Gücük Deresi taştı. Derenin akar yönünün Tepecik Mahallesi'ne verilmesi nedeniyle onlarca ev ve iş yeri sular altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine sel sularının çekilmesi için olay yerine itfaiye, kara yolları ve belediye ekipleri sevk edildi. Sel sularının diğer mahallere yayılmaması için ekipler çalışmalarına devam ediyor. Yetkililer hasar tespit çalışmalarına başladı.



Sel sularına evinde uyurken yakalanan Muzaffer Fedakar isimli vatandaş, "Alçak yapı yapılmasından dolayı normal yağmur suları bile evlerimizi zor durumda bırakıyordu. Bunları yetkililere bildirdik ama hiçbir çalışma olmadı. Bundan sonra inşallah olur. Ben evimden yarım metre sudan zor çıktım" şeklinde konuştu. - BOLU