Bolu'da dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika

Bolu'da dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

6 saat önce

Bolu'da Gücük Deresi taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Bolu'da dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı, System.String[]

Bolu'da Gücük Deresi taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.


Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde başlayan ve sabahın erken saatlerinde etkisini artıran sağanak yağışın ardından Gücük Deresi taştı. Derenin akar yönünün Tepecik Mahallesi'ne verilmesi nedeniyle onlarca ev ve iş yeri sular altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine sel sularının çekilmesi için olay yerine itfaiye, kara yolları ve belediye ekipleri sevk edildi. Sel sularının diğer mahallere yayılmaması için ekipler çalışmalarına devam ediyor. Yetkililer hasar tespit çalışmalarına başladı.


Sel sularına evinde uyurken yakalanan Muzaffer Fedakar isimli vatandaş, "Alçak yapı yapılmasından dolayı normal yağmur suları bile evlerimizi zor durumda bırakıyordu. Bunları yetkililere bildirdik ama hiçbir çalışma olmadı. Bundan sonra inşallah olur. Ben evimden yarım metre sudan zor çıktım" şeklinde konuştu. - BOLU

Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsten nasıl korunduğunu açıkladı
Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB Başkanı'na cevap verecek kadar derece kaybına uğramadım Trabzonspor, BB Erzurumspor'u 5-0 yendi

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 00:36:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu'da dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]