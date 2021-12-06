Bolu'da, dere yatağına devrilen TIR'ın sürücüsü öldü - Son Dakika

BOLU'nun Gerede ilçesinde, kontrolden çıkarak, dere yatağına devrilen TIR'ın sürücüsü Tarık Güneş (57) hayatını kaybetti.

Kaza, gece D-750 yolunun Gerede Aktaş köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan Gerede yönüne giden Tarık Güneş'in kullandığı 06 EE 8612 plakalı TIR, kontrolden çıkması sonucu dere yatağına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, sürücü Güneş'in hayatını kaybettiği belirledi. Tarık Güneş'in cansız bedeni, Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.