Son dakika haber! Dere yatağına devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hurdaya dönen tırda sıkışan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Güneş'in cenazesi Cumhuriyet Savcısı 'nın incelemesinin ardından sıkıştığı yerden çıkarılarak Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza, D-750 Karayolu Aktaş köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara 'dan Gerede istikametine seyir halinde olan Tarık Güneş (57) idaresindeki 06 EE 8612 plakalı tır kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

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