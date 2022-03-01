Bolu'da dereye devrilen otomobildeki yolcu yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da dereye devrilen otomobildeki yolcu yaralandı

01.03.2022 15:17
Bolu'da dereye devrilen otomobildeki yolcu yaralandı

Bolu'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Bolu'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Çıkınlar Mahallesi Ali Fuat Paşa Sokak'ta seyreden M.K. idaresindeki 14 DB 599 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye devrildi.

Otomobil sürücüsünün yara almadığı kazada, yanındaki S.K. yaralandı.

Yaralı, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Dereye devrilen otomobil ise çekici yardımıyla kurtarıldı.

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Otomobil, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da dereye devrilen otomobildeki yolcu yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da dereye devrilen otomobildeki yolcu yaralandı - Son Dakika
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