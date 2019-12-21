Bolu'da, devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da, devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika

Bolu'da, devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

6 saat önce

Bolu'da, belediyeye ait katı atık depolama tesisinde toprak döktüğü sırada devrilen kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye tarafından aracın ön camı kırılarak kurtarıldı.

Bolu'da, devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı, System.String[]

Bolu'da, belediyeye ait katı atık depolama tesisinde toprak döktüğü sırada devrilen kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye tarafından aracın ön camı kırılarak kurtarıldı.


Olay, saat 16.00 sıralarında Yukarısoku Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi'ne ait katı atık depolama tesisinde çalışan İbrahim Adıgüzel idaresindeki 14 GA 796 plakalı kamyon, tesis içerisinde toprak döktüğü sırada devrildi.


Sürücü Adıgüzel'in yan yatan kamyonda sıkışması üzerine olay yerine 112 Sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu, araçta sıkışan sürücü kamyonun ön camı kırılarak kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İbrahim Adıgüzel, tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine götürüldü. Kazadan yaralı kurtulan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

İtfaiye, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Araçları çekilenlere önemli uyarı! "Nereye park edilen araçlar çekilir" sorusuna uzman isim yanıt verdi
Domuz gribi alarmı! Bir kadın H1N1 virüsü şüphesi üzerine gözlem altına alındı Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu! 2 kişi ağır yaralandı, bölgeye PÖH sevk edildi Son dakika: Ümraniye'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı

Son Dakika Haberleri
23:46 İzmirliler Zuhal Olcay konseriyle coştu - Son Dakika Haber
23:44 Malatya'da asansör boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
23:43 Resmi belgede sahtecilik yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika Haber
23:22 Domuz gribi alarmı! Bir kadın H1N1 virüsü şüphesi üzerine gözlem altına alındı - Son Dakika Haber
23:02 Gaziantep'te bir kişi domuz gribi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Haber
22:52 ABD'de sitede yangın: 6 ölü, 13 yaralı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 23:54:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu'da, devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]