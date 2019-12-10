Son Dakika Haberleri: Bolu'da, devrilen tırdaki tonlarca sebze ve narenciye otoyola savruldu
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da, devrilen tırdaki tonlarca sebze ve narenciye otoyola savruldu - Son Dakika

Bolu'da, devrilen tırdaki tonlarca sebze ve narenciye otoyola savruldu

6 saat önce

Bolu'da, TEM Otoyol'nda seyir halindeyken bariyerlere çarptıktan sonra karşı yöne geçerek devrilen tırdaki tonlarca sebze ve narenciye yola savruldu.

Bolu'da, devrilen tırdaki tonlarca sebze ve narenciye otoyola savruldu, System.String[]

Bolu'da, TEM Otoyol'nda seyir halindeyken bariyerlere çarptıktan sonra karşı yöne geçerek devrilen tırdaki tonlarca sebze ve narenciye yola savruldu. Otoyolun kısa süre ulaşıma kapatıldığı kazada sürücü ve araçta bulunan oğlu yara almadan kurtuldu.


Kaza, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Doğu Gişeleri mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Mehmet Hoşgören idaresindeki 33 ACH 115 plakalı sebze ve narenciye yüklü tır, kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı, ardından da karşı yöne geçerek devrildi.


Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Hoşgören'in ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Otoyol kısa süre trafiğe kapatıldı


Kazada, tırın dorsesinde bulunan tonlarca sebze ve narenciye otoyola savrulması nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti kısa süre trafiğe kapatıldı. Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından otoyolda trafik kontrollü olarak sağlandı.


Kaza yapan tırın kaldırılması ve yola savrulan sebze ve narenciyelerin temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor. - BOLU

TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:04 Kaynak: İHA
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