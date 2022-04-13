Bolu'da devrilen tırın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı - Son Dakika

Bolu'nun Gerede ilçesinde, devrilen tırın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Karabük'ten Gerede istikametine seyreden Alparslan Okumuş idaresindeki 34 DUH 647 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kapaklı mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tır sürücüsü sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Kaza yapan tır, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla kaldırıldı.