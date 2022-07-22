İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'da devrilen traktörün altında kalan anne ve oğlu yaralandı - Son Dakika

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