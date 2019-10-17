Son Dakika Haberleri: Bolu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Bolu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

41 dakika önce

Bolu'da kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Bolu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, System.String[]

Bolu'da kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Değirmenderesi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Özdoğan (49), tarlasını sürdüğü sırada kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kaldı. Traktörün devrildiğini gören diğer köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Ahmet Özdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından, Özdoğan'ın cesedi traktörün altından çıkarılarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Ahmet Özdoğan, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:06 Kaynak: İHA
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