Bolu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika

Bolu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

6 saat önce

Bolu'da çalışma yaptığı sırada traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bolu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, System.String[]

Bolu'da çalışma yaptığı sırada traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Merkeşler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde bulunan bahçesinde çalışma yapan Dursun Özduman isimli şahıs, devrilen traktörün altında kaldı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Özduman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı incelemesinin ardından morga kaldırılan Özduman cenazesi, işlemleri sonrasında kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedildi. - BOLU

Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:25 Kaynak: İHA
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