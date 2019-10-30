Son Dakika Haberleri: Bolu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Bolu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

1 saat önce

Bolu'nun Seben ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Bolu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü, System.String[]

Bolu'nun Seben ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aladağ Bölgesi Dedeler Yaylası mevkisinde orman kesim işinde çalışan Kemal Acar (65) yönetimindeki 14 BC 130 plakalı traktör Seben Taşlıyayla Göleti mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalan ve yaşamını yitirdiği belirlenen sürücünün cesedi, incelemenin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna götürüldü.

Aladağ, Seben, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:50 Kaynak: AA
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