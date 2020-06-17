Bolu'da, dini nikahlı FETÖ firarisi çift adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bolu'da, dini nikahlı FETÖ firarisi çift adliyeye sevk edildi

BOLU - Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yapılan operasyonda yakalanan FETÖ firarisi dini nikahlı çift adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında örgütün haberleşme programı bylock kullandıkları belirlenen dini nikahlı çift M.K. ile R.T. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin kent merkezinde olduklarını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda FETÖ şüphelileri M.K. ve R.T. gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.K. ve R.T.'nin FETÖ/PDY Üniversite yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri öğrenildi.