Bolu'da nilüfer çiçeği koparana 109 bin lira ceza kesilecek - Son Dakika
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Bolu'da nilüfer çiçeği koparana 109 bin lira ceza kesilecek

21.08.2022 18:26
Bolu'da nilüfer çiçeği koparana 109 bin lira ceza kesilecek

Bolu'da, doğal güzellikleri ile ünlü Abant, Gölcük ve Yedigöller'de bulunan göllerdeki endemik tür olan nilüfer çiçeğinden koparanlara 109 bin 593 lira cezai işlem uygulanacak.

Bolu'da, doğal güzellikleri ile ünlü Abant, Gölcük ve Yedigöller'de bulunan göllerdeki endemik tür olan nilüfer çiçeğinden koparanlara 109 bin 593 lira cezai işlem uygulanacak.

Her gün binlerce yerli ve yabancı tatilcinin ilgi odağı olan Abant Gölü Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı ve Yedigöller Milli Parkı gölünde bulunan sarı ve beyaz renkteki endemik tür nilüferler, tatilcilerin ilgi odağı oluyor.

Doğal güzellikleri ile milli parklara ve tabiat parkına bir başka güzellik katan nilüferleri koparanlara, Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu uyarınca 109 bin 593 lira idari ceza uygulanıyor.

Nilüfer çiçekleri, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri tarafından koruma altında tutuluyor ve sürekli kontrol ediliyor.

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Abant ve Yedigöller'de nilüfer ve Aubrieta koparmanın cezası 109 bin lira Abant ve Yedigöller'de nilüfer ve Aubrieta koparmanın cezası 109 bin lira
Kaynak: AA

Gölcük, Abant, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da nilüfer çiçeği koparana 109 bin lira ceza kesilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bolu'da nilüfer çiçeği koparana 109 bin lira ceza kesilecek - Son Dakika
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