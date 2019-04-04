Bolu'da Doğal Yaşam Fotokapanlarla Görüntülendi

- Bolu'da, doğal yaşam fotokapanlarla görüntülendi Nesli tükenen vaşak fotokapana yakalandıBOLU - Bolu Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından milli parklar ile tabiat parklarına yerleştirilen foto kapanlar nesli tükenmekte olan vaşakı görüntüledi.

- Bolu'da, doğal yaşam fotokapanlarla görüntülendi

Nesli tükenen vaşak fotokapana yakalandı



BOLU - Bolu Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından milli parklar ile tabiat parklarına yerleştirilen foto kapanlar nesli tükenmekte olan vaşakı görüntüledi.

Edinilen bilgiye göre, Milli Parklar Bolu İl Müdürlüğü ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi işbirliğiyle doğadaki yaban hayatı zenginliğini tespit etmek için kentte bulunan milli parklar ile tabiat parklarının çevresindeki ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirildi. Bir çok farklı noktaya yerleştirilen fotokapanlar bölgedeki yaban hayatının zenginliğini ortaya koydu. Yaban hayatının belirlenmesi için envanter çalışmasına da katkı sağlayacak olan fotokapanlar sayesinde nesli tükenmekte olan vaşak ve dağ kedisi ilk kez görüntülendi. Bolu Dağlarında çok sayıda bulunan boz ayı ve kurtlarda fotokapan görüntülerine yansıdı. Sayıları azalan kızıl geyiklerin kavgası da fotokapan tarafından saniye saniye görüntülendi.

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