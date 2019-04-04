Bolu'da Doğal Yaşamın Güzelliği
23 dakika önce
Bolu'da doğal yaşamın güzelliğiBolu Dağı'nda ormanlık bir alanda fotokapan ve videokapana yansıyan hayvanların görüntüleri doğal yaşamın güzelliğini gözler önüne serdi.
Bolu
'da doğal yaşamın güzelliği
Bolu Dağı'nda ormanlık bir alanda fotokapan ve videokapana yansıyan hayvanların görüntüleri doğal yaşamın güzelliğini gözler önüne serdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar
Bolu İl Müdürlüğü ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
tarafından doğal yaşamı inceleme projesi kapsamında Bolu Dağı'nda ormanlık alanlara fotokapan ve videokapanlar yerleştirildi. Fotokapan ve videokapana yansıyan görüntüler Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
tarafından paylaşıldı. Görüntülerde ayı, kurt, geyik, ceylan gibi hayvanların doğal yaşamları yer aldı. En dikkat çekici görüntü ise Anadolu vaşağı oldu. Görüntüler, Bolu'daki doğal yaşamın güzelliğini gözler önüne serdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:54 Kaynak: DHA
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