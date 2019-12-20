Bolu'da doğu türkistan'a destek açıklaması - Son Dakika
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Bolu'da doğu türkistan'a destek açıklaması

6 saat önce

Bolu'da Doğu Türkistan'a destek açıklamasıBolu'da, cuma namazı sonrası bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etti.

Bolu'da Doğu Türkistan'a destek açıklaması

Bolu'da, cuma namazı sonrası bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etti.

İHH, Memur-Sen ve bazı sivil toplum kuruluşlarından yaklaşık 100 kişi, cuma namazı sonrası İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Kadı Camii önünde bir araya geldi. Grup adına basın açıklamasını okuyan İHH Bolu Temsilcisi Fethi Sarımsakçı, Siyasi ve ekonomik atılımlarla gündeme gelen Çin'in, sınırlarının doğu ve batısında iki farklı yüzü ortaya çıkmaktadır. Doğu Türkistan dünya gündeminden saklanmakta, Müslümanlar hak ihlaline maruz bırakılmaktadır dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Bolu'da doğu türkistan'a destek açıklaması

Doğu Türkistan, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:31 Kaynak: DHA
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