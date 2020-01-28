Bolu'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Bolu'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi

12 dakika önce

Bolu'da, dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında dava açılan sanık, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi, System.String[]

Bolu'da, dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında dava açılan sanık, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Kıbrıscık ilçesi Karacaören köyünde yaşayan Nazmiye Erfiliz (84) ve Huriye Mamur'un (80) paralarını, evlerine su arıtma cihazı takma vaadiyle dolandırdığı öne sürülen sanık Emrah Akgül, tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Duruşmada, mağdur Huriye Mamur ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanık Akgül, dolandırıcılık yapmadığını savunarak, beraatini talep etti.

Mamur, "Beni dolandıran bu adam. Arkadaşın 1000 lirasını, benim de 470 liramı arıtma cihazı takacağım diye dolandırdı. Bizleri dolandıran bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanığı 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığa 2 bin 280 lira adli para cezası verdi.

Huriye, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Böbrek taşı döküyorsun" diye hastaneden gönderilen kadın ikiz bebeklerini kaybetti
Ablasını tehdit ettiği öne sürülen kadına 'yaşam tarzına müdahale' davası Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'den gelen göç dalgasına ilişkin tedbirimizi aldık Naci Görür, Manisa depremini yorumladı: Endişe edilecek bir şey yok

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 18:08:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]