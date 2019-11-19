Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından "Duman - 8" operasyonu düzenlendi.

Alına bilgiye göre, Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan "Duman-8" operasyonu kapsamında Bolu il merkezinde tütün mamulleri satışı yapan 5 iş yerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 iş yerinde toplamda 2 bin 540 adet içi tütün doldurulmuş makaron ve 11 kilo 800 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.