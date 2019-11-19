Son Dakika Haberleri: Bolu'da "Duman-8" operasyonu
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Bolu'da "Duman-8" operasyonu

6 saat önce

Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından "Duman - 8" operasyonu düzenlendi.

Bolu'da

Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından "Duman - 8" operasyonu düzenlendi.

Alına bilgiye göre, Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan "Duman-8" operasyonu kapsamında Bolu il merkezinde tütün mamulleri satışı yapan 5 iş yerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 iş yerinde toplamda 2 bin 540 adet içi tütün doldurulmuş makaron ve 11 kilo 800 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Türkiye, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:30 Kaynak: AA
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