Bolu'da "Duman-8" operasyonu
6 saat önce
Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından "Duman - 8" operasyonu düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:30 Kaynak: AA
Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından "Duman - 8" operasyonu düzenlendi.
Alına bilgiye göre, Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan "Duman-8" operasyonu kapsamında Bolu il merkezinde tütün mamulleri satışı yapan 5 iş yerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 iş yerinde toplamda 2 bin 540 adet içi tütün doldurulmuş makaron ve 11 kilo 800 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
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