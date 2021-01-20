İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, sağlık ekiplerinin ambulansta - Son Dakika

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, sağlık ekiplerinin ambulansta

20.01.2021 12:37

Bolu'da çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı, sağlık ekiplerince ambulansta kalp masajı yapılan kedi hayata döndürüldü.

Bolu'da çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı, sağlık ekiplerince ambulansta kalp masajı yapılan kedi hayata döndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Doğancı Mahallesi Dere Sokak'ta İbrahim İşçi ve AKif Yılmaz'a ait samanlık, odunluk ve ahır olarak kullanılan yapıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki iki katlı eve sıçradı.

Durumu fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Akif ile Zehra Yılmaz, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarılarak ambulansa götürüldü. Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan 2 kişi, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

İtfaiye müdürü dumandan etkilenen kediyi kucağında ambulansa taşıdı

Yangında evde bulunan "Duman" isimli kedi, itfaiye müdürü Mehmet Duman tarafından dışarı çıkarıldı.

Kalbinin durduğu anlaşılan kedi, itfaiye müdürü tarafından kucağında ambulansa taşındı.

Sağlık görevlileri tarafından ambulansa alınan kediye kamp masajı yapıldı ve oksijen verildi. Kalp masajıyla hayata döndürülen kedi, Bolu Belediyesine ait hayvan ambulansıyla Hayvan Hastanesine götürüldü.

Kalp masajı yapıldığı sırada kedinin yanına gelen bir kız, gözyaşları arasında sağlık ekiplerinin çalışmasını izledi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, samanlık, odunluk ve ahır olarak kullanılan yapı kullanılamaz hale geldi, evde hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, sağlık ekiplerinin ambulansta
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, sağlık ekiplerinin ambulansta
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, sağlık ekiplerinin ambulansta
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, sağlık ekiplerinin ambulansta

İtfaiye, Ahır, Bolu, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, sağlık ekiplerinin ambulansta - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ATM'lerden paralarını, boyu iki buçuk metreyi aşan karın üstüne oturarak çekiyorlar Son Dakika! Futbolseverlerin dört gözle beklediği Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin günü belli oldu Merve Boluğur, klip için yakışıklı erkek arayışına girdi Mesut Özil transferi için teşekkür etmek isteyen taraftar, Emre Belözoğlu'nun HGS borcunu ödedi Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı İstanbul'dan memleketleri Bitlis'e dönüp fabrika açan tekstilci iki kardeş 300 kişiye istihdam sağladı Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı
Son Dakika! Türkiye'de, koronavirüsle mücadele kapsamında birinci doz aşı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti Son Dakika! Türkiye'de, koronavirüsle mücadele kapsamında birinci doz aşı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti         
13:39
Son Dakika! Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı etkili oldu Son Dakika! Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı etkili oldu         
13:01
Gaziantep FK, teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile sözleşme imzaladı Gaziantep FK, teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile sözleşme imzaladı         
12:39
ABD'de gündem, Trump'ın 'Nükleer futbol topu'nu Biden'a nasıl teslim edeceği ABD'de gündem, Trump'ın 'Nükleer futbol topu'nu Biden'a nasıl teslim edeceği         
12:04
Kenan Investments, Migros'taki yüzde 11,77'lik payını satıyor Kenan Investments, Migros'taki yüzde 11,77'lik payını satıyor         
11:53
Akılalmaz olay! Ailenin kuşu ölünce anne-baba felç geçirdi, kızları ise bayıldı Akılalmaz olay! Ailenin kuşu ölünce anne-baba felç geçirdi, kızları ise bayıldı         
11:41
Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu         
11:21
Dünya aşı bulamazken Avrupa israf ediyor: 6 dozluk şişelere 5 doz yazılınca milyonlarca aşı çöpe gitti Dünya aşı bulamazken Avrupa israf ediyor: 6 dozluk şişelere 5 doz yazılınca milyonlarca aşı çöpe gitti         
11:10
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü         
10:34
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Ezgi Mola, mutfak tadilatı için 120 bin TL istenince isyan etti: O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır Ezgi Mola, mutfak tadilatı için 120 bin TL istenince isyan etti: O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır         
08:07
Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu         
07:59
Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler         
00:03
Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı         
23:47
Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum         
23:31
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak         
21:52
Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor         
21:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 13:59:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, sağlık ekiplerinin ambulansta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei