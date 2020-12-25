Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otomobilde 5 kilo 50 gram eroin bulundu.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında otoyolda uygulama yapıldı.
Denetimde, doğu illerinden gelen bir otomobilde arama yapıldı. Aramada, 5 kilo 50 gram eroin ele geçirildi.
Otomobilde bulunan M.B. (47) ekipler tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bolu'da durdurulan otomobilde 5 kilo 50 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika