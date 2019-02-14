Son Dakika Haberleri: Bolu'da Durdurulan Otomobilde Platin ve Cıva Ele Geçirildi

Bolu'da Durdurulan Otomobilde Platin ve Cıva Ele Geçirildi

1 saat önce

BOLU'da, polis tarafından durdurularak aranan otomobilde 375 bin 94 TL değerinde platin ve 64,35 gram cıva ele geçirildi.

Bolu'da Durdurulan Otomobilde Platin ve Cıva Ele Geçirildi, System.String[]
BOLU'da, polis tarafından durdurularak aranan otomobilde 375 bin 94 TL değerinde platin ve 64,35 gram cıva ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü Sabri Gürbüz (57) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolu üzerinde uygulama yaptı. Ekipler, uygulama kapsamında durdurdukları otomobilde sürücü Sabri Gürbüz ve yanındaki C.G. (56) ile H.A.'nın (48) hareketlerinden şüphelendi. Şüpheliler araçtan indirildi, üzerleri ve otomobil arandı. Yapılan aramalarda, piyasa değeri 375 bin 94 TL olduğu belirlenen platin ile 64,35 gram cıva ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerden H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Sabri Gürbüz tutuklanarak cezaevine gönderildi, C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:01 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Bolu, Güncel
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