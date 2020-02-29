Bolu'da düzensiz göçmenler otogarda yoğunluk oluşturdu - Son Dakika
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Bolu'da düzensiz göçmenler otogarda yoğunluk oluşturdu

6 saat önce

Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberlerin ardından Bolu'da yaşayan çok sayıda göçmen, aileleriyle sınır kentlerine gitmek için şehirler arası otobüs terminaline geldi.

Bolu'da düzensiz göçmenler otogarda yoğunluk oluşturdu, System.String[]

Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberlerin ardından Bolu'da yaşayan çok sayıda göçmen, aileleriyle sınır kentlerine gitmek için şehirler arası otobüs terminaline geldi.

Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen ve aralarında kadınlar ile çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler Edirne üzerinden Avrupa'ya ulaşmak istiyor.

Eşyaları ile otogara gelen düzensiz göçmenler, otobüs firmalarından bilet alarak yola çıktı.

Öte yandan, Bolu Belediyesi de Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler için Edirne'ye ücretsiz otobüs kaldırdı.

Belediye tarafından gerçekleştirilen otobüs seferlerinde 400 kişinin üzerinde göçmenin Edirne'ye ulaştırıldığı belirtildi.

Bolu'dan Avrupa'ya gitmek üzere ayrılan göçmen sayısının 500'ün üzerinde olduğu öğrenildi.

Avrupa, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:24 Kaynak: AA
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