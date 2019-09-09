- Bolu'da eğitim yılının ilk günü okul çevrelerinde uyuşturucu uygulaması

BOLU - Bolu'da yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde Narkotik ekipleri, okul önleri ve çevrelerinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Bolu'da, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk gününde şehir merkezinde bulunan okul önleri ve çevrelerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik uygulama yaptı. Ekipler, okulların çevresinde şüpheli görülen kişiler üzerinde kimlik ve üst araması yaptı. Yapılan üst aramalarında herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanılmazken, şehir merkezinde farklı noktalarda uyuşturucu madde satıcılarına yönelik uygulamaların devam edeceği belirtildi.

Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yıl boyunca öğretmen, veli ve öğrencilere yönelik uyuşturucuyla mücadeleye yönelik bilgilendirici seminerler düzenleyeceği öğrenildi.