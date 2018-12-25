Son Dakika Haberleri: Bolu'da Eğitime 1 Günlük Kar Engeli

Bolu'da Eğitime 1 Günlük Kar Engeli

1 saat önce

Bolu'da, etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk, orta okul ve liselerde eğitime 1 gün ara verildi.

Bolu'da Eğitime 1 Günlük Kar Engeli, System.String[]
Bolu'da, etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk, orta okul ve liselerde eğitime 1 gün ara verildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit'in Twitter'dan duyurduğu kar tatilini öğrenciler sevinçle karşıladı.

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca etkisini artırarak devam ettiren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Gece boyunca hava sıcaklığının düşeceği ve buzlanma yaşanacağının açıklanması üzerine Bolu Valisi Ahmet Ümit sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla il genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Vali Ümit, yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre bu gece yarısından itibaren hava sıcaklığının eksi derecelere düşerek buzlanmaya sebep olacağı, buna bağlı olarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceğinden Bolu genelinde ilk-orta öğretim okulları ve liseler 26 Aralık 2018 günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir" ifadelerini kullandı. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:04 Kaynak: İHA

Twitter, Bolu, Güncel
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