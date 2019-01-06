Son Dakika Haberleri: Bolu'da Eğitime Kar Engeli

Bolu'da Eğitime Kar Engeli

40 dakika önce

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kente etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime yarın bir gün ara verildiğini duyurdu.

Bolu'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Bolu Valisi Ahmet Ümit, kente etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime yarın bir gün ara verildiğini duyurdu.

Vali Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre gün boyunca süren yoğun kar yağışı ve geç saatlerde oluşması muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, yarın kentteki ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Ümit, engelli ile hamile kamu personeline de yarın bir gün idari izin verildiğini belirtti.

Açıklamasında, öğrencilere tavsiyelerde bulunan Ümit, "Gençler, olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelinde eğitime bir gün süreyle ara verdik. Güzelce dinlenin, eğlenin, biraz da ders çalışın, kendinize dikkat edin, hasta olmayın. Sizleri seviyoruz, unutmayın." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:45 Kaynak: AA

Bolu, Güncel
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