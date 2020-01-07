Bolu'da, eğitime kar engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da, eğitime kar engeli - Son Dakika

Bolu'da, eğitime kar engeli

6 saat önce

Bolu'nun Gerede ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.

Bolu'da, eğitime kar engeli, System.String[]

Bolu'nun Gerede ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.


Bolu'nun Gerede ilçesinde sabah saatlerinden itibaren devam eden ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Konuyla ilgili Gerede Kaymakamlık'ı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizdeki yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 07.01.2020 salı günü ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - BOLU

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:45 Kaynak: İHA
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