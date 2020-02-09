Bolu'da eğitime kar engeli - Son Dakika
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Bolu'da eğitime kar engeli

6 saat önce

Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Bolu'da eğitime kar engeli, System.String[]

Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.


Vali Ahmet Ümit sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının devam ettiğini belirtti.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde, Bolu merkez dahil tüm ilçeler ve köylerde okulların 10 Şubat Pazartesi tatil edildiğini bildiren Ümit, "Eğlenceli ve sağlıklı bir kar tatili diliyorum." ifadesini kullandı.

Vali Ümit ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılacağını bildirdi.

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:22 Kaynak: AA
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